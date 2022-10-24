"Бело-синие" все еще сохраняют шансы продолжить борьбу в еврокубках весной. Первым шагом к попаданию в Лигу конференций будет удачный результат в игре с киприотами.

В четверг, 27 октября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между Динамо и кипрским АЕКом. Поединок пройдет на стадионе АЕК Арена и начнется в 19:45. Болельщики киевлян могут поддержать своих любимцев, однако чтобы попасть на стадион в Ларнаке, следует выполнить определенные требования.

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По сообщению официального сайта Динамо, билеты для фанатов украинской команды будут персонализированы и будут продаваться после оформления предварительной заявки на приобретение. Алгоритм приобретения билета следующий:

1. К 17:00 среды, 26 октября, оформить заявку на приобретение билета в гостевой сектор по ссылке. Все данные необходимо заполнять латиницей (как в загранпаспорте). Все поля обязательны для заполнения. Данные на билете должны совпадать с документом идущего на матч лица.

2. За два часа до начала матча приобрести свой персонализированный билет в специальной точке продаж для украинских болельщиков.

Стоимость пропуска – 20 евро. Билеты для детей до 18 лет будут стоить 12 евро, для детей до 12 лет в сопровождении родителей или опекунов посещение игры бесплатно (необходимо заполнить заявку на ребенка, ведь для детей также оформляются билеты).

Напомним, после 4-х туров Динамо в турнирной таблице группы В Лиги Европы идет последним без очков. АЕК с тремя пунктами – третий. Результаты игры будут напрямую влиять на возможность "бело-синих" продлить евровесну в Лиге конференций.

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