Дані Алвес ризикує бути засуджений до тюремного ув'язнення строком на 12 років.

У вівторок, 5 грудня, адвокат імовірної жертви зґвалтування зажадав для Дані Алвеса 12 років тюремного ув'язнення. Це – максимальний термін покарання за подібний злочин в Іспанії. Як інформує UOL, адвокат офіційно оформив запит до суду в разі винесення Алвесу обвинувального вироку.

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Повідомляється, що цей запит буде передано до суду разом із рекомендацією прокуратури. Тепер у захисту екс-футболіста є п'ять робочих днів, щоб представити остаточний набір документів для слухання, яке пройде в Барселоні. Суд призначить дату розгляду на перші місяці 2024 року.

Раніше Алвес заплатив суду 150 тисяч євро, щоб у разі ухвалення обвинувального вироку максимальний термін був скорочений удвічі.

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