Ймовірна жертва зґвалтування у справі Дані Алвеса заявила, що відмовилася від компенсації.

У середу, 29 листопада, видання La Vanguardia оприлюднило інформацію, згідно з якою ймовірна жертва зґвалтування погодилася прийняти від Дані Алвеса компенсацію в розмірі 150 тисяч євро. У четвер, 30 листопада, Marca опублікувала її заяву про те, що ця інформація не відповідає дійсності.

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Ймовірна жертва підтвердила, що зустрічалася з Алвесом на його прохання, але дала зрозуміти, що не досягла згоди з екс-футболістом. Потерпіла стверджує, що зазнала істотної моральної шкоди та наслідків, які є "непоправними".

Адвокат зазначив, що має намір подати до суду на ЗМІ, які поширюють неправдиву інформацію про його клієнтки.

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