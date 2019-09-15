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"АДвоКАТ": ультрас Динамо вивісили банер на адресу Медведчука, пригадавши його історію зі Стусом

21:46 2041 Читать на русском
"АДвоКАТ": ультрас Динамо вивісили банер на адресу Медведчука, пригадавши його історію зі Стусом
Ультрас Динамо / WBC Ультрас Динамо

Ультрас київського Динамо передали вогняний привіт одіозному політику і куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку, згадавши, як він був адвокатом Василя Стуса.

49’ Артем Бєсєдін
 
Владислав Калітвінцев 40’
Олександр Філіппов 56’
40’ Владислав Калітвінцев
49’ Артем Бєсєдін
56’ Олександр Філіппов

Київське Динамо згоріло вдома Десні у матчі 7 туру УПЛ (1:2). Але не тільки ганьба киян стала гучною подією на НСК Олімпійський.

Динамо – Десна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Ультрас господарів вивісили банер із зображенням лідера опозиційної платформи "За Життя" Віктора Медведчука і написом "АДвоКАТ". Таким чином, кияни звинуватили одіозного політика у порушенні адвокатської етики у справі культового українського письменника Василя Стуса, який помер у карцері російської колонії особливого режиму.

Також Медведчук намагався досягти того, щоб кадри з ним були прибрані з нового фільму про Стуса, а також подав у суд на журналіста Вахтанга Кіпіані, що працює над книгою про письменника.

Десна перемогла Динамо у виїзному матчі УПЛ та повернулася на друге місце

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