"АДвоКАТ": ультрас Динамо вивісили банер на адресу Медведчука, пригадавши його історію зі Стусом

Ультрас київського Динамо передали вогняний привіт одіозному політику і куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку, згадавши, як він був адвокатом Василя Стуса.

Київське Динамо згоріло вдома Десні у матчі 7 туру УПЛ (1:2). Але не тільки ганьба киян стала гучною подією на НСК Олімпійський.

Динамо – Десна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Ультрас господарів вивісили банер із зображенням лідера опозиційної платформи "За Життя" Віктора Медведчука і написом "АДвоКАТ". Таким чином, кияни звинуватили одіозного політика у порушенні адвокатської етики у справі культового українського письменника Василя Стуса, який помер у карцері російської колонії особливого режиму.

Також Медведчук намагався досягти того, щоб кадри з ним були прибрані з нового фільму про Стуса, а також подав у суд на журналіста Вахтанга Кіпіані, що працює над книгою про письменника.

Десна перемогла Динамо у виїзному матчі УПЛ та повернулася на друге місце