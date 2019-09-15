"АДвоКАТ": ультрас Динамо вывесили баннер в адрес Медведчука, вспомнив его историю со Стусом

Ультрас киевского Динамо передали огненный привет одиозному политику и куму Владимира Путина Виктору Медведчуку, вспомнив, как он был адвокатом Василия Стуса.

Киевское Динамо сгорело дома Десне в матче 7 тура УПЛ (1:2). Но не только позор киевлян стала громким событием на НСК Олимпийский.

Динамо – Десна – 1:2 – видео голов и обзор матча

Ультрас хозяев вывесили баннер с изображением лидера оппозиционной платформы "За Жизнь" Виктора Медведчука и надписью "АДвоКАТ". Таким образом, киевляне обвинили одиозного политика в нарушении адвокатской этики по делу культового украинского писателя Василия Стуса, который умер в карцере российской колонии особого режима.

Также Медведчук пытался добиться того, чтобы кадры с ним были убраны из нового фильма о Стусе, а также подал в суд на журналиста Вахтанга Кипиани, который работает над книгой о писателе.

Десна победила Динамо в выездном матче УПЛ и вернулась на второе место