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"АДвоКАТ": ультрас Динамо вывесили баннер в адрес Медведчука, вспомнив его историю со Стусом

21:46 181 Читати українською
"АДвоКАТ": ультрас Динамо вывесили баннер в адрес Медведчука, вспомнив его историю со Стусом
Ультрас Динамо / WBC Ультрас Динамо

Ультрас киевского Динамо передали огненный привет одиозному политику и куму Владимира Путина Виктору Медведчуку, вспомнив, как он был адвокатом Василия Стуса.

49’ Артем Беседин
 
Владислав Калитвинцев 40’
Олександр Філіппов 56’
40’ Владислав Калитвинцев
49’ Артем Беседин
56’ Олександр Філіппов

Киевское Динамо сгорело дома Десне в матче 7 тура УПЛ (1:2). Но не только позор киевлян стала громким событием на НСК Олимпийский.

Динамо – Десна – 1:2 – видео голов и обзор матча

Ультрас хозяев вывесили баннер с изображением лидера оппозиционной платформы "За Жизнь" Виктора Медведчука и надписью "АДвоКАТ". Таким образом, киевляне обвинили одиозного политика в нарушении адвокатской этики по делу культового украинского писателя Василия Стуса, который умер в карцере российской колонии особого режима.

Также Медведчук пытался добиться того, чтобы кадры с ним были убраны из нового фильма о Стусе, а также подал в суд на журналиста Вахтанга Кипиани, который работает над книгой о писателе.

Десна победила Динамо в выездном матче УПЛ и вернулась на второе место

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