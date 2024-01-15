Адвокат підписав однорічний контракт із Федерацією футболу Кюрасао. Як інформує Voetbal International, Дік взяв собі в помічники Кора Пота, з яким працював у всіх попередніх клубах. На цій посаді Адвокат змінив Діна Горре, який був призначений тимчасовим тренером збірної в серпні 2023 року після позитивних відгуків гравців.

Адвокат очолив клуб, з яким не впорався легенда Ліверпуля

Повідомляється, що футболісти національної команди хотіли б продовжувати співпрацю з Горре. Сам Адвокат раніше вже вів переговори з Федерацією футболу Кюрасао, проте рік тому угода зірвалася, і він був змушений переключитися на інші пропозиції. Згодом Дік підписав контракт із Ден Гаагом, звідки був звільнений минулого літа.

Збірна Кюрасао посідає 90-те місце в рейтингу ФІФА. Найвідомішим гравцем команди вважається ексгравець Аякса Вурнон Аніта.

Іспанська система, аналітичний кіберпанк і пропаганда ісламізму – як академія Aspire розвиває футбол і політику Катару