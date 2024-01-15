Адвокат подписал однолетний контракт с Федерацией футбола Кюрасао. Как информирует Voetbal International, Дик взял себе в помощники Кора Пота, с которым работал во всех предыдущих клубах. На этом посту Адвокат сменил Дина Горре, который был назначен временным тренером сборной в августе 2023 года после положительных отзывов игроков.

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Сообщается, что футболисты национальной команды хотели бы продолжать сотрудничество с Горре. Сам Адвокат ранее уже вёл переговоры с Федерацией футбола Кюрасао, однако год назад сделка сорвалась, и он был вынужден переключиться на другие предложения. Впоследствии Дик подписал контракт с Ден Хаагом, откуда был уволен прошлым летом.

Сборная Кюрасао занимает 90-е место в рейтинге ФИФА. Самым известным игроком команды считается экс-игрок Аякса Вурнон Анита.

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