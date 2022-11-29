Дік Адвокат відновив тренерську кар'єру заради клубу з міста, в якому на президента РФ Володимира Путіна чекатиме трибунал.

75-річний Дік Адвокат очолив Ден Гааг. Про це повідомляє офіційний сайт клубу з Гааги.

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На цій посаді Адвокат змінив Дірка Куйта, який працював із командою з початку сезону. За підсумками 16 турів Ден Гааг посідає 17-е місце у другому нідерландському дивізіоні.

Нагадаємо, що Адвокат є вихованцем Ден Гаага і свого часу дебютував у професійному футболі саме у футболці цієї команди.

Раніше Адвокат неодноразово заявляв про завершення тренерської кар'єри.

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