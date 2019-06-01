Адміністратор збірної України: Вивозив з Донецька речі футболістів і потрапив у полон на три доби

Адміністратор збірної України Олександр Кісткін розповів, як потрапив у полон через прохання футболістів.

"Коли війна почалася, то багато було прохань від футболістів – через це я потрапив в полон на три доби. У Донецьку сидів. Я тоді вивозив особисті речі футболістів машинами, бусами.

У нас, хто перевозив речі футболістів, – через одного в полоні були. Навіть в "Правому секторі", викуповували їх за гроші. Вони зупиняли: "О, донецька прописка. А чого ти їдеш на крутій машині? Давай 5 тисяч доларів". У Києві віддавав гроші, і хлопців відпускали.

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Чому погодився? А як відмовити Пятову або Кучеру? Це мої друзі, куми. Тоді ще Спірідону допоміг – все його речі теж вивіз. 5 раз зробили добре, а на шостий раз не вийшло. Я вже не хотів, але пацани сильно просили. Назад не доїхав. Зупинили, а у мене ж полтавська прописка.

Відпустили через три доби. Навіть додому в Донецьк повезли. Ополченці сказали, що все нормально – молодець, чесний, не брешеш, нічого в тебе не плутається.

Особисті речі забрали, з картки гроші зняли – на ігрові автомати. Кросівки, жилетку – у чому був, і те, що взяв переодягнутися. Нічого більше не було – їхав туди з оргпитань", – цитує Кісткіна Тribuna.com.

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