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Легенда Ліверпуля Фаулер покинув Брісбен

15:50 - Читать на русском
Легенда Ліверпуля Фаулер покинув Брісбен
Роббі Фаулер / AAP

Колишній форвард збірної Англії Роббі Фаулер покинув посаду головного тренера австралійського клубу Брісбен Роар.

45-річний фахівець пішов з тренерського містка Брісбена, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Разом із Фаулером Роар покинув і його асистент Тоні Грант. Відставка дуету пов'язана з пандемією коронавірусу. Невизначеність із відновленням змагань нібито змусила Фаулера попросити про припинення співпраці. Англієць очолив Брісбен Роар у квітні 2019 року. На вимушену паузу команда під його керівництвом пішла на 4-му місці в А-Лізі.

Нагадаємо, що Роббі Фаулер є живою легендою Ліверпуля, кольори якого захищав у 1993-2001 і в 2006-2007 рр. У складі мерсисайдців він провів 369 матчів у всіх турнірах, у яких забив 183 м'ячі.

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Теги
коронавірус Світ Брісбен Роар Брісбен Роар Роббі Фаулер
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