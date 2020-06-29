Легенда Ліверпуля Фаулер покинув Брісбен

Колишній форвард збірної Англії Роббі Фаулер покинув посаду головного тренера австралійського клубу Брісбен Роар.

45-річний фахівець пішов з тренерського містка Брісбена, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Разом із Фаулером Роар покинув і його асистент Тоні Грант. Відставка дуету пов'язана з пандемією коронавірусу. Невизначеність із відновленням змагань нібито змусила Фаулера попросити про припинення співпраці. Англієць очолив Брісбен Роар у квітні 2019 року. На вимушену паузу команда під його керівництвом пішла на 4-му місці в А-Лізі.

Нагадаємо, що Роббі Фаулер є живою легендою Ліверпуля, кольори якого захищав у 1993-2001 і в 2006-2007 рр. У складі мерсисайдців він провів 369 матчів у всіх турнірах, у яких забив 183 м'ячі.

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