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Леоненко: На місці Ахметова, пів Шахтаря віддав би у Львів в обмін на Адамюка та Тейлора

16:16 759 Читать на русском
Леоненко: На місці Ахметова, пів Шахтаря віддав би у Львів в обмін на Адамюка та Тейлора
Віктор Леоненко / Соцмережі

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко розповів, ким може підсилитись Шахтар з гравців УПЛ.

"Бразильських гравців Львова Бруно Дуарте і Тейлора потрібно брати не тільки Динамо, але і Шахтарю. "Гірники" просто зобов'язані їх купувати! До того ж можна запросити центрального захисника Адамюк.

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Тейлор і Адамюк – точно підійдуть Шахтарю. Навіть не сумніваюся в цьому. Тейлор не повільніше Тайсона. Він вже підходить за швидкісними якостями. Тепер уявіть Володимира Адамюк в донецькому клубі. По-перше, вгорі нічого не програють. Це точно. По-друге, він теж не повільний.

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На місці Ріната Ахметова, я б половину гравців Шахтаря відправив би у Львів! Нема, Алана Патріка, Дентінью, Тотовицького і інших. Віддав би в оренду у львівський клуб в обмін на Адамюк і Тейлора", – цитує Леоненка FootBoom.

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Шахтар Шахтар Львів Львів Дуарте да Сільва Бруно Дуарте да Сільва Бруно Віктор Леоненко Володимир Адамюк Володимир Адамюк
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