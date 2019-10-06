Абу Ханна: Я був шокований якістю українського футболу

Німецький легіонер луганської Зорі Джоель Абу Ханна розповів про свої враження від української Прем’єр-ліги.

"Я був шокований якістю українського футболу. В хорошому сенсі. Думаю, Динамо і Шахтар у фінансовому плані спокійно могли б змагатися у Бундеслізі. А Шахтар, думаю, здатний був би фінішувати у сімці найкращих. Решта команд, на мій погляд, показують рівень хороших клубів другої і третьої Бундесліги.

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Чи хотів би я повернутись в одну з професійних команд Німеччини? Я б збрехав, якби сказав, що не хочу. Я приїхав в Україну, щоб повернути імпульс своїй кар'єрі. Це було нелегке рішення, але я не шкодую. Грати у Німеччині – привілей, який ви зможете оцінити лише після того, як поїдете звідти. Втім, в Україні я відчуваю себе відмінно. Має надійти дійсно вартісна пропозиція, аби я покинув Зорю", – розповів Абу Ханна німецькому порталу Transfermarkt.

Нагадаємо, Абу Ханна перейшов у луганський клуб у статусі вільного агента влітку 2019 року. Він виступає на позиції центрального захисника та є вихованцем Байєра. У минулому сезоні виступав за Магдебург, який покинув у статусі вільного агента.

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