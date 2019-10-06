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Абу Ханна: Я был шокирован качеством украинского футбола

12:38 180 Читати українською
Абу Ханна: Я был шокирован качеством украинского футбола
Джоэль Абу Ханна / Фото из открытых источников

Немецкий легионер луганской Зари Джоэль Абу Ханна рассказал о своих впечатлениях от украинской Премьер-лиги.

37’ Педро Феррейра
 
37’ Педро Феррейра

"Я был шокирован качеством украинского футбола. В хорошем смысле. Думаю, Динамо и Шахтер в финансовом плане спокойно могли бы соревноваться в Бундеслиге. А Шахтер, думаю, смог бы финишировать в семерке лучших. Остальные команды, на мой взгляд, показывают уровень хороших клубов второй и третьей Бундеслиги.

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Хочу ли я вернуться в одну из профессиональных команд Германии? Я бы соврал, если бы сказал, что не хочу. Я приехал в Украину, чтобы вернуть импульс своей карьере. Это было нелегкое решение, но я не жалею. Играть в Германии – привилегия, которую вы сможете оценить только после того, как поедете оттуда. Впрочем, в Украине я чувствую себя отлично. Должно поступить действительно стоящее предложение, чтобы я покинул Зарю", – рассказал Абу Ханна немецкому порталу Transfermarkt.

Напомним, Абу Ханна перешел в луганский клуб в статусе свободного агента летом 2019 года. Он выступает на позиции центрального защитника и является воспитанником Байера. В прошлом сезоне выступал за Магдебург, который покинул в статусе свободного агента.

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Львов - Заря Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Джоель Абу Ханна Джоель Абу Ханна
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