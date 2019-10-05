Легіонер Зорі Абу Ханна назвав одну з проблем адаптації в Україні

Захисник Зорі Джоель Абу Ханна розповів про перші місяці свого перебування в луганському клубі.

"Наразі я просто щасливий через те, що зробив цей крок і працюю під керівництвом такого хорошого тренера як Віктор Скрипник.

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Я багато розумію російською, але, звичайно, допомагає і те, що тренер може порозумітися зі мною німецькою. Люди в Україні не розмовляють досконало англійською мовою, це створює певні труднощі для мене", – сказав Абу Ханна в інтерв'ю Transfermarkt.

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Нагадаємо, 21-річний німець є вихованцем Байєра. У минулому сезоні він виступав за Магдебург, який покинув влітку цього року у статусі вільного агента і приєднався до Зорі.