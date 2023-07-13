Ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів, хто сьогодні рятує харківський клуб від чергового зникнення з футбольної мапи України.

"Більшість новачків Карпат – це екс-гравці Металіста. Це абсолютно зрозумілий ланцюжок довіри між Маркевичем та Красніковим.

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Карпати, як і ЛНЗ, надали значну фінансову допомогу Металісту. Той самий Підлепенець розігрувався, як на аукціоні, і Карпати його виграли.

Фактично зараз Карпати – головний спонсор Металіста. Добре це чи погано – покаже лише результат", – сказав Співаковський у подкасті Telegram-каналу "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Металіст за підсумками минулого чемпіонату вилетів з УПЛ і новий сезон розпочне у Першій лізі.

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