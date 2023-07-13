Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, кто сегодня спасает харьковский клуб от очередного исчезновения с футбольной карты Украины.

"Большинство новичков Карпат – это экс-игроки Металлиста. Это абсолютно понятная цепочка доверия между Маркевичем и Красниковым.

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Карпаты, как и ЛНЗ, оказали значительную финансовую помощь Металлисту. Тот самый Пидлепенец разыгрывался, как на аукционе, и Карпаты его выиграли.

Фактически сейчас Карпаты – главный спонсор Металлиста. Хорошо это или плохо – покажет только результат", – сказал Спиваковский в подкасте Telegram-канала "ТаТоТаке".

Напомним, Металлист по итогам прошлого чемпионата вылетел из УПЛ и новый сезон начнет в Первой лиге.

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