Черговий день міжсезоння подарував кілька цікавих спарингів за участю наших клубів.

Літнє міжсезоння, товариські матчі

Зоря – Земплін (Словаччина) – 2:1

Голи: Русин, 5, Антюх, 55 (пен.) – Жофчак, 30

Металіст – Карпати – 1:3

Голи: Рязанцев, 36 – Підлепенець, 3, Ігор Невеш, 43, Сидун, 59

Зоря під керівництвом Ненада Лалатовіча виграла третій матч поспіль на зборах у Польщі. Черговою жертвою луганців став середняк чемпіонату Словаччини – Земплін (Міхаловце). Успіх забезпечили точні удари екс-динамівців Русина та Антюха.

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Мирон Маркевич з Карпатами протистояв майже рідному Металісту, хоча від колишнього рівня харків'ян залишилися тільки спогади. Наступного сезону команди боротимуться на рівні Першої ліги.

У спарингу сильнішими виявилися "леви". Нещодавно Карпати посилилися серйозним десантом колишніх гравців Металіста, і рахунок відкрив якраз один з них – Євген Підлепенець. Рязанцев відновив статус-кво, але на голи Невеша і Сидуна відповіді вже не було.

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