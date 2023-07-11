Карпати здолали Металіст у "дербі Маркевича", Зоря продовжила переможну ходу: спаринги українських клубів
Черговий день міжсезоння подарував кілька цікавих спарингів за участю наших клубів.
Літнє міжсезоння, товариські матчі
Зоря – Земплін (Словаччина) – 2:1
Голи: Русин, 5, Антюх, 55 (пен.) – Жофчак, 30
Металіст – Карпати – 1:3
Голи: Рязанцев, 36 – Підлепенець, 3, Ігор Невеш, 43, Сидун, 59
Зоря під керівництвом Ненада Лалатовіча виграла третій матч поспіль на зборах у Польщі. Черговою жертвою луганців став середняк чемпіонату Словаччини – Земплін (Міхаловце). Успіх забезпечили точні удари екс-динамівців Русина та Антюха.
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Мирон Маркевич з Карпатами протистояв майже рідному Металісту, хоча від колишнього рівня харків'ян залишилися тільки спогади. Наступного сезону команди боротимуться на рівні Першої ліги.
У спарингу сильнішими виявилися "леви". Нещодавно Карпати посилилися серйозним десантом колишніх гравців Металіста, і рахунок відкрив якраз один з них – Євген Підлепенець. Рязанцев відновив статус-кво, але на голи Невеша і Сидуна відповіді вже не було.
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