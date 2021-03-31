Уругвайський ветеран повернувся на батьківщину та підписав контракт із Суд Амеріка, повідомляє офіційний Twitter клубу.

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Абреу оновив власний світовий рекорд – тепер його кар'єра налічує 31 команду. Лише у лютому він приєднався до бразильського Атлетіка Мінас-Жерайс, провів 2 матчі і вирішив вкотре змінити прописку. Суд Амеріка грає у другому дивізіоні Уругваю.

Додамо, що Абреу мав чималий досвід виступів за збірну Уругваю – 70 матчів, 26 голів. Нападник вигравав Копа Амеріка в 2011 році.

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