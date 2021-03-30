Збірна Японії влаштувала справжнє божевілля у матчі кваліфікації до ЧС-2022 проти Монголії. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Кваліфікація до ЧС-2022, Азія, 8-й тур

Японія – Монголія – 14:0

Голи: Мінаміно, 13, Осако, 23, 55, 90+2, Камада, 26, Моріта, 33, Туя, 39, (аг.), Інагакі, 68, 90+3, Дзюня, 73, 79, Фурунаші, 78, 87, Асано, 90+1

Японія вирішила питання щодо переможця зустрічі у перші півгодини завдяки голам Мінаміно, Осако, Камади та Моріти. До перерви Туя зрізав м'яч у власні ворота, тож команди пішли на перерву за рахунку 5:0. Пізніше "самураї" продовжили знущання над суперником – Осако оформив хет-трик, а Фурунаші та Інагакі записали до свого активу по дублю після виходу на заміну.

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Перемога 14:0 стала другим найкращим результатом японців за всю історію. До рекорду не вистачило одного гола – у 1967 році "самураї" відзначились 15 м'ячами у воротах збірної Філіппін.

Ця перемога дозволила продовжити японцям тріумфально виступати у відборі до ЧС-2022 – у п'яти матчах вони набрали 15 очок та одноосібно очолюють свою групу. Монголія ж є головним аутсайдером з 3 пунктами після 7 матчів та з різницею голів 2:27.

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