Нападающий Себастьян Абреу продолжает путешествовать по миру, несмотря на серьезный возраст.

Уругвайский ветеран вернулся на родину и подписал контракт с Суд Америка, сообщает официальный Twitter клуба.

Отбор ЧМ-2022: Япония разорвала Монголию с двузначным количеством голов – до вечного рекорда не хватило одного мяча

Абреу обновил собственный мировой рекорд – теперь его карьера насчитывает 31 команду. Только в феврале он присоединился к бразильскому Атлетику Минас-Жерайс, провел 2 матча и решил еще раз сменить прописку. Суд Америка играет во втором дивизионе Уругвая.

Добавим, что Абреу имел немалый опыт выступлений за сборную Уругвая – 70 матчей, 26 голов. Нападающий выигрывал Копа Америка в 2011 году.

Украинец, легенды Барселоны и Манчестер Юнайтед – топ-20 игроков, которые играли за наибольшее количество клубов