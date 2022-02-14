Власник Челсі Роман Абрамович вже зазнав серйозних фінансових втрат через загрозу військового конфлікту між Україною та Росією.

Абрамович володіє акціями металургійної та гірничодобувної компанії Evraz, які впали на 29%, повідомляє The Times.

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Таким чином, російський бізнесмен втратив 580 млн фунтів стерлінгів за день – причиною стало загострення відносин між Україною та Росією. Додамо, що статки Абрамовича у минулому році оцінювалось близько у 12,1 млрд фунтів.

Нагадаємо, росіянин придбав Челсі у 2003 році, а нещодавно лондонці здобули усі можливі трофеї за епохи Абрамовича, вигравши Клубний ЧС.

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