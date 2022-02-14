Владелец Челси Роман Абрамович уже понес серьезные финансовые потери из-за угрозы военного конфликта между Украиной и Россией.

Абрамович владеет акциями металлургической и горнодобывающей компании Evraz, упавшими на 29%, сообщает The Times.

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Таким образом, российский бизнесмен потерял 580 млн фунтов стерлингов за день – причиной стало обострение отношений между Украиной и Россией. Добавим, что состояние Абрамовича в прошлом году оценивалось около 12,1 млрд фунтов.

Напомним, россиянин приобрел Челси в 2003 году, а недавно лондонцы завоевали все возможные трофеи в эпоху Абрамовича, выиграв Клубный ЧМ.

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