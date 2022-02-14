Сауль Ньїгес не входить у плани Томаса Тухеля на наступний сезон, а тому, найімовірніше, повернеться з оренди в Атлетіко, інформує AS з посиланням на The Telegraph.

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Також "сині" розглядатимуть варіанти продажу Кепи Аррісабалаги, якщо такі надійдуть. До потенційних відходів хавбека й голкіпера ще можна додати трьох оборонців: Антоніо Рюдігера, Сесара Аспілікуету й Андреаса Крістенсена. Контракти усіх завершуються влітку і сторони намагаються узгоди нові. Поки безрезультатно.

Натомість Челсі планує придбати мінімум двох виконавців для підсилення оборони й півзахисту – Жюля Кунде з Севільї та Деклана Рейса з Вест Хема. Першого Тухель хотів бачити ще минулого літа, але трансфер зірвався в останній момент. Другого лондонці спробують підписати, якщо "молотки" не ставитимуть захмарний цінник.

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