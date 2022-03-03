"Це правильне рішення, ситуація погіршилася швидко і його позиція нестійка. Найшвидший продаж у нас тривав 10 днів, але можна впоратися швидше. Зазвичай це питання тижнів, але залежить від складності та кількості потенційних покупців.

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Спорт і Росія зараз не можуть співіснувати. Нічого не зміниться, поки Путін на своєму місці", – цитує Мастерса сайт Джанлуки Ді Марціо.

Нагадаємо, Роман Абрамович перебуває під санкціями як один із поплічників президента Росії. Після вторгнення загарбницьких військ в Україну становище бізнесмена іще погіршилося. Абрамовичу довелося оголосити про продаж клубу.

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