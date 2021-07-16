Нападающий лондонского Челси Тамми Абрахам получил вариант со сменой клубной прописки в пределах британской столицы. Им заинтересовался Арсенал.

"Канониры" готовы приютить опального форварда, сообщает The Telegraph.

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Абрахам призван омолодить линию атаки Арсенала. Основным нападающим команды Артеты – Ляказетту и Обамеянгу – 30 лет и больше. Тем временем Абрахам не входит в планы тренерского штаба Челси во главе с Томасом Тухелем. "Синие" готовы продать его, чтобы выручить средства на приобретение звезды Боруссии Д Холанда.

К слову, в сезоне 2020/21 Тамми Абрахам провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 6 результативных передач.

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