Лондонці пропонували Таммі Абрахама, Каллума Хадсона-Одоя і грошову компенсацію за бомбардира "джмелів", інформує Sky Germany.

"Холанд вже в Англії": зірка Борусії Дортмунд раптово не приїхав на початок літніх зборів

Борусія встановила цінник на Холанда у розмірі 175 млн євро, однак Челсі не готовий на такі витрати. "Сині" сподівалися збити частину суми дуетом молодих зірок. Втім, німці залишилися невблаганними і відхилили пропозицію.

Нагадаємо, у минулому сезоні Холанд провів 40 матчів, відзначившись 40 голами і 11 результативними передачами.

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