toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УПЛ УКРАЇНА U-20 - ІТАЛІЯ U-20 ЄВРО-2020 ТРАНСФЕРИ

Абідаль жорстко відповів на сумніви Де Лігта щодо трансферу в Барселону легендарною фразою Кройфа

14:49 885 Читать на русском
Абідаль жорстко відповів на сумніви Де Лігта щодо трансферу в Барселону легендарною фразою Кройфа
Ерік Абідаль / фото: Pep Morata

Технічний секретар Барселони Ерік Абідаль відреагував на коментарі Маттейса Де Лігта, в яких він висловлює сумнів у переході в каталонський клуб.

Капітан Аякса, якого останнім часом пов'язують із переходом у Барселону, напередодні заявив, що не впевнений у доцільності цього трансферу нинішнім літом.

Де Лігт розчарований пропозицією Барселони – ПСЖ наблизився до підписання таланта

За інформацією ЗМІ, Де Лігт близький до підписання контракту з французьким ПСЖ.

Своєю чергою Ерік Абідаль пригадав легендарну цитату культового гравця і тренера каталонців Йохана Кройфа: "Той, хто сумнівається грати за Барселону, нам не потрібен". Відповідний запис француз розмістив на своїй сторінці в Інстаграмі.

Роналду після фіналу Ліги націй розмовляв з Де Лігтом щодо переходу в Ювентус

Thank you johan , you are right @fcbarcelona

Допис, поширений E.Abidal Official (@abi22ericabidal)

blog_ava
Поки Україна U-20 виходила у фінал ЧС, Росія U-20 пропустила гол від воротаря з чужої половини поля – курйозне відео
10:57
4544
Теги
Ерік Абідаль Ерік Абідаль Барселона Барселона Іспанія Йохан Кройф Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
5
год
:
40
хв
Італія U-20
21:30
Еквадор U-20
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук