Абідаль жорстко відповів на сумніви Де Лігта щодо трансферу в Барселону легендарною фразою Кройфа

Технічний секретар Барселони Ерік Абідаль відреагував на коментарі Маттейса Де Лігта, в яких він висловлює сумнів у переході в каталонський клуб.

Капітан Аякса, якого останнім часом пов'язують із переходом у Барселону, напередодні заявив, що не впевнений у доцільності цього трансферу нинішнім літом.

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За інформацією ЗМІ, Де Лігт близький до підписання контракту з французьким ПСЖ.

Своєю чергою Ерік Абідаль пригадав легендарну цитату культового гравця і тренера каталонців Йохана Кройфа: "Той, хто сумнівається грати за Барселону, нам не потрібен". Відповідний запис француз розмістив на своїй сторінці в Інстаграмі.

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