Де Лігт розчарований пропозицією Барселони – ПСЖ наблизився до підписання таланта

Капітан амстердамського Аякса Маттейс Де Лігт продовжує вагатися щодо свого майбутнього. На центрбека претендують провідні клуби Європи.

Нідерландця не переконала пропозиція контракту від Барселони й він може опинитися у Парі Сен-Жермен, повідомляє AS.

Де Лігт: Можливо, мені ще зарано переходити в Барселону

Де Лігт розчарований фінансовими умовами, запропонованими "блаугранас" (7,5 млн євро на рік), а також відсутність гарантій щодо ігрового часу. Тепер фаворитом у боротьбі за 19-річного оборонця виглядає французький гранд. Парижани готові запропонувати Де Лігту вдвічі більшу зарплату.

Крім того, таланту Аякса на Парк де Пренс буде легше стати беззаперечним гравцем основи. Зайвий козир у ПСЖ з'явився після повернення Леонардо на посаду спортивного директора. Бразилець має чудові взаємини з агентом Де Лігта Міно Райолою, що дозволить легко провести перемовини.

У сезоні 2018/19 Маттейс Де Лігт провів 55 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів.

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