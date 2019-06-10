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Роналду після фіналу Ліги націй розмовляв з Де Лігтом щодо переходу в Ювентус

10:05 1202 Читать на русском
Роналду після фіналу Ліги націй розмовляв з Де Лігтом щодо переходу в Ювентус
Роналду і Де Лігт / Reuters

Після закінчення матчу капітан збірної Португалії перекинувся кількома словами з молодим захисником.

61’ Гонсалу Гедеш
 
61’ Гонсалу Гедеш

Захисник збірної Нідерландів Маттейс Де Лігт після закінчення фіналу Ліги націй з Португалією підтвердив, що лідер суперників Кріштіану Роналду питав, чи перейде він у туринський клуб.

"Так, це справді сталось. Спочатку я його не зрозумів. Я був трохи шокований, тому розсміявся. Але я нічого йому не сказав. Відразу після матчу не до цього. Ти розчарований поразкою, і це єдине, про що думаєш.

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Трансферне вікно скоро відкриється, але спочатку потрібно добре відпочити. Що буде, те й буде. Подивимося", – цитує Де Лігта NOS.

Раніше повідомлялося, що головними претендентами на захисника є Барселона і ПСЖ.

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Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ліга націй Португалія - Нідерланди Трансфери Ювентус Ювентус Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт
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