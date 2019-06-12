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Абидаль жестко ответил на сомнения Де Лигта относительно трансфера в Барселону легендарной фразой Кройфа

14:52 280 Читати українською
Абидаль жестко ответил на сомнения Де Лигта относительно трансфера в Барселону легендарной фразой Кройфа
Эрик Абидаль / фото: Pep Morata

Технический секретарь Барселоны Эрик Абидаль отреагировал на комментарии Маттейса Де Лигта, в которых он выражает сомнение в переходе в каталонский клуб.

Капитан Аякса, которого в последнее время связывают с переходом в Барселону, накануне заявил, что не уверен в целесообразности этого трансфера нынешним летом.

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По информации СМИ, Де Лигт близок к подписанию контракта с французским ПСЖ.

В свою очередь Эрик Абидаль вспомнил легендарную цитату культового игрока и тренера каталонцев Йохана Кройфа: "Тот, кто сомневается играть за Барселону, нам не нужен". Соответствующую запись француз разместил на своей странице в Инстаграме.

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Thank you johan , you are right @fcbarcelona

Допис, поширений E.Abidal Official (@abi22ericabidal)

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Теги
Испания Эрик Абидаль Эрик Абидаль Барселона Барселона Йохан Кройфф Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт
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