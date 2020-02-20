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Абідаль розповів, який висновок зробив після конфлікту з Мессі

21:44 710 Читать на русском
Абідаль розповів, який висновок зробив після конфлікту з Мессі
Ерік Абідаль / ФК Барселона

Спортивний директор Барселони Ерік Абідаль прокоментував інцидент, який трапився після його неоднозначного висловлювання щодо відставки Ернесто Вальверде.

Функціонер "синьо-гранатових" в одному з інтерв'ю натякнув, що до звільнення Ернесто Вальверде причетні деякі гравці команди. Це не сподобалося лідеру "синьо-гранатових" Ліонелю Мессі, який закликав Абідаля конкретизувати своє висловлювання. Після цього інциденту почали з'являтися чутки про можливий відхід Мессі з Барселони.

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"Я усвідомив, що є речі, які повинні вирішуватися всередині клубу, а не поза ним. Зараз не можна створювати напругу в клубі. Я переконаний, що у нас є команда, яка може претендувати на Ла Лігу і Лігу чемпіонів", – цитує Абідаля El Chiringuito.

Зазначимо, що Барселона наразі посідає 2 місце в Ла Лізі, відстаючи від Реала на одне очко. У Лізі чемпіонів "синьо-гранатові" в 1/8 фіналу зійдуться з Наполі.

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Іспанія Ерік Абідаль Ерік Абідаль Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона
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