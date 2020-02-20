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Абидаль рассказал, какой вывод сделал после конфликта с Месси

21:49 154 Читати українською
Абидаль рассказал, какой вывод сделал после конфликта с Месси
Эрик Абидаль / ФК Барселона

Спортивный директор Барселоны Эрик Абидаль прокомментировал инцидент, произошедший после его неоднозначного высказывания об отставке Эрнесто Вальверде.

Функционер "сине-гранатовых" в одном из интервью намекнул, что к увольнению Эрнесто Вальверде причастны некоторые игроки команды. Это не понравилось лидеру "сине-гранатовых" Лионелю Месси, который призвал Абидаля конкретизировать свое высказывание. После этого инцидента начали появляться слухи о возможном уходе Месси из Барселоны.

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"Я понял, что есть вещи, которые должны решаться внутри клуба, а не вне его. Сейчас нельзя создавать напряжение в клубе. Я убежден, что у нас есть команда, которая может претендовать на Ла Лигу и Лигу чемпионов", – цитирует Абидаля El Chiringuito.

Отметим, что Барселона сейчас занимает 2 место в Ла Лиге, отставая от Реала на одно очко. В Лиге чемпионов "сине-гранатовые" в 1/8 финала сойдутся с Наполи.

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Испания Эрик Абидаль Эрик Абидаль Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона
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