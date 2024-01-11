8 голов, ошибки Кепы и безумная концовка в видеообзоре матча Реал – Атлетико – 5:3
09:52 - Читати українською
Реал одержал победу над Атлетико (5:3) в полуфинале Суперкубка Испании. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
осн. час ( 3 : 3 )
завершено
20’ Антонио Рюдигер
30’ Ферлан Менди
116’ Стефан Савич
120+2’ Браим Диас
Марио Эрмосо 7’
Антуан Гризманн 37’
Антонио Рюдигер 78’
7’ Марио Эрмосо
20’ Антонио Рюдигер
30’ Ферлан Менди
37’ Антуан Гризманн
78’ Антонио Рюдигер
116’ Стефан Савич
120+2’ Браим Диас
Мадридское дерби в полуфинале Суперкубка получилось огненным, а команды подарили настоящее шоу. Реал и Атлетико на двоих забили восемь голов.
Кепа привез курьезный гол, но Реал все равно победил Атлетико – битва с 8 голами вывела "сливочных" в финал Суперкубка
За основное время победителя выявить не удалось, поэтому все решалось в экстратайме, где команда Анчелотти превзошла своих соперников.
Впервые с 1963 года Реал одолел Атлетико, пропустив три гола. "Сливочные" в финале встретятся с победителем пары Осасуна – Барселона, которые сыграют 11 января.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter