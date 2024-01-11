Реал одержал победу над Атлетико (5:3) в полуфинале Суперкубка Испании. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Мадридское дерби в полуфинале Суперкубка получилось огненным, а команды подарили настоящее шоу. Реал и Атлетико на двоих забили восемь голов.

Кепа привез курьезный гол, но Реал все равно победил Атлетико – битва с 8 голами вывела "сливочных" в финал Суперкубка

За основное время победителя выявить не удалось, поэтому все решалось в экстратайме, где команда Анчелотти превзошла своих соперников.

Впервые с 1963 года Реал одолел Атлетико, пропустив три гола. "Сливочные" в финале встретятся с победителем пары Осасуна – Барселона, которые сыграют 11 января.