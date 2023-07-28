"8 березня тата вдома не чекайте": Зінченки зворушливо розсекретили стать другої дитини
Олександр Зінченко з дружиною повідомили, хто поповнить їхню сім'ю.
Родина Зінченків влаштувала черговий перфоманс, аби повідомити стать своєї другої дитини. Закохані влаштували фотозону на стадіоні Арсенала, встановивши міні-ворота і кульки рожевого і блакитного кольорів.
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Єва, донька щасливого сімейства, пробила м'ячем по воротах, після чого позаду пари з'явився рожевий дим – у Зінченків буде ще одна донечка.
Олександр навіть зробив кумедний напис на фотозоні: "8 березня тата вдома не чекайте!".
До слова, Влада та Олександр Зінченки одружилися у серпні 2020-го. За рік вони вперше стали батьками.
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