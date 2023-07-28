Олександр Зінченко з дружиною повідомили, хто поповнить їхню сім'ю.

Олександр Зінченко з дружиною і донькою / Фото з соцмереж

Родина Зінченків влаштувала черговий перфоманс, аби повідомити стать своєї другої дитини. Закохані влаштували фотозону на стадіоні Арсенала, встановивши міні-ворота і кульки рожевого і блакитного кольорів.

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Єва, донька щасливого сімейства, пробила м'ячем по воротах, після чого позаду пари з'явився рожевий дим – у Зінченків буде ще одна донечка.

Олександр навіть зробив кумедний напис на фотозоні: "8 березня тата вдома не чекайте!".

До слова, Влада та Олександр Зінченки одружилися у серпні 2020-го. За рік вони вперше стали батьками.

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