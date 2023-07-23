Керівництво лондонців дозволить українцю Олександру Зінченку зіграти в благодійному матчі в Лондоні, але не більше 5 хвилин.

П'ятого серпня у Лондоні відбудеться благодійний поєдинок. Game4Ukraine збиратиме кошти на реконструкцію Михайло-Коцюбинської школи в Чернігівській області, яку зруйнували російські ракети. Участь Олександра Зінченка в грі перебуває під великим питанням.

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Як повідомляє NOW.Arsenal, керівництво "канонірів" дозволить Зінченку зіграти максимум п'ять хвилин у благодійній зустрічі, щоб не ризикувати його здоров'ям перед матчем за Суперкубок.

Нагадаємо, вже шостого серпня Арсенал, у складі якого виступає Олександр Зінченко, зіграє матч Суперкубка Англії проти Манчестер Сіті.

Український лівий захисник вже майже відновився від пошкодження, отриманого ще минулого сезону, проте з ним працюють дуже обережно, щоб дати змогу повністю вилікуватися до кампанії 2023-24.

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