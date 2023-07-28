Александр Зинченко с женой сообщили, кто пополнит их семью.

Александр Зинченко с женой и дочкой / Фото из соцсетей

Семья Зинченко устроила очередной перфоманс, чтобы сообщить пол своего второго ребенка. Влюбленные устроили фотозону на стадионе Арсенала, установив мини-ворота и шарики розового и голубого цветов.

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Ева, дочь счастливого семейства, пробила мячом по воротам, после чего позади пары появился розовый дым – у Зинченко будет еще одна доченька.

Александр даже сделал забавную надпись на фотозоне: "8 марта папу дома не ждите!".

К слову, Влада и Александр Зинченко поженились в августе 2020-го. Через год они впервые стали родителями.

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