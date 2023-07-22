"Надзвичайно важливо проводити подібні заходи (матч Game4Ukraine, – прим.). Мені соромно просити вас зробити пожертвування. Не кажу це і не прошу цього. Хтось може це зробити, а хтось ні, тому що у нього багато справ.

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Деякі люди втомилися від цієї війни, але ми не можемо здаватися. Нам потрібно боротися за нашу свободу і незалежність, тому що я не міг уявити, що це може статися у 2023 році. У місце, де ти народився та виріс, одного дня приходить інша країна, яка руйнує все, вбиває дітей і робить багато страшних речей. Щоб досягти чого? Ось питання.

Сьогодні – це Україна, а завтра може бути ваша країна. Тому нам потрібно триматися разом і боротися до кінця. Перебуваючи тут, хотів би висловити величезну подяку США та решті світу, які дуже допомагають нам у цей важкий момент.

Після вторгнення це вже стало частиною мого життя. Кожен день живу зі своєю країною та людьми, які там живуть. Я та моя сім'я намагаємося допомогти, чим можемо. Використовую футбол, який є найкращим видом спорту у світі, для представлення нашої країни та найкращим способом залучити всіх колишніх футболістів, легенд, акторів.

Надзвичайно важливо не просто зібрати кошти на будівництво школи в Україні, а надіслати повідомлення решті світу та українцям, які залишаються там і борються за свою незалежність, сказати: "Дивіться, ви не самотні. Усі вони з вами". Користуючись нагодою, я повинен сказати, що ці F16 нам потрібні, щоб повернути нашу землю і наші території. У мене є така місія. Якщо у мене буде можливість – говоритиму про це", – цитує Зінченка Allfootballapp.

Нагадаємо, нині Олександр перебуває з Арсеналом у США, де "каноніри" проводять передсезонне турне. Українець продовжує заліковувати травму литкового м'яза. Благодійний матч на підтримку України Game4Ukraine відбудеться 5 серпня у Лондоні.

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