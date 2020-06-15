80-мільйонний захисник Баварії може замінити Тьягу Сілву в ПСЖ

Паризький клуб проявляє інтерес до захисника Баварії Лукаса Ернандеса, який рік тому обійшовся мюнхенцям у 80 млн євро.

Як відомо, ПСЖ попрощається зі своїм багаторічним капітаном Тьягу Сілвою. 35-річний бразилець більше не зіграє за французький клуб, адже сезон у Лізі 1 було завершено достроково.

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У пошуках заміни центрбеку ПСЖ звернув увагу на Бундеслігу. У поле зору парижан потрапив захисник Баварії Лукас Ернандес, який може зіграти як у центрі оборони, так і зліва. Про це повідомив журналіст Крістіан Фальк у Twitter.

Нагадаємо, рік тому Баварія доволі несподівано виклала Атлетіко за француза 80 млн євро. Проте Ернандес не зумів стати беззаперечно основним гравцем через постійні травми. В його активі лише 20 матчів у всіх турнірах без результативних дій. Transfermarkt оцінює чемпіона світу-2018 в 56 млн.

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