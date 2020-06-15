80-миллионный защитник Баварии может заменить Тьягу Силву в ПСЖ

Парижский клуб проявляет интерес к защитнику Баварии Лукаса Эрнандеса, который год назад обошелся мюнхенцам в 80 млн евро.

Как известно, ПСЖ попрощается со своим многолетним капитаном Тьягу Силвой. 35-летний бразилец больше не сыграет за французский клуб, ведь сезон в Лиге 1 был завершен досрочно.

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В поисках замены центрбеку ПСЖ обратил внимание на Бундеслигу. В поле зрения парижан попал защитник Баварии Лукас Эрнандес, который может сыграть как в центре обороны, так и слева. Об этом сообщил журналист Кристиан Фальк в Twitter.

Напомним, год назад Бавария довольно неожиданно выложила Атлетико за француза 80 млн евро. Однако Эрнандес не сумел стать беспрекословно основным игроком из-за постоянных травм. В его активе лишь 20 матчей во всех турнирах без результативных действий. Transfermarkt оценивает чемпиона мира-2018 в 56 млн.

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