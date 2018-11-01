4 иностранные компании претендуют на приобретение телевизионных прав УПЛ

Отечественным телетрансляторам, вероятно, придется покупать права на УПЛ у иностранных компаний.

Среди потенциальных покупателей такие компании: Infront, Profile Partners, Wasserman, Mediapro, сообщает ресурс FootballHub.

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Отмечается, что последняя компания владеет правами на трансляцию испанской Ла Лиги на следующие 5 сезонов. Также медиагруппе в пределах Испании принадлежат права на показ Лиги чемпионов и Лиги Европы, Кубка Германии, Копа Либертадорес и Лиги 1 с сезона 2020/2021.

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В случае приобретения прав на УПЛ кем-то из приведенных выше компаний, украинские трансляторы должны будут покупать пакеты, чтобы иметь возможность показывать матчи Премьер-Лиги. В соответствии с количеством команд в приобретенном пакете будет определяться и количество матчей, на которые будут распространяться права вещателя.