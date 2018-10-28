Павелко: ФФУ візьме на себе тестування "локальної" системи VAR в УПЛ з весни

Президент ФФУ Андрій Павелко розповів, що з весни в чемпіонаті України серед команд УПЛ з'явиться "локальна" система VAR, яка буде працювати лише на окремих матчах та допоможе українським арбітрам адаптуватися до роботи в нових сучасних умовах.

"Ми зобов'язані ввести систему VAR в український футбол. Впевнений, що без цього нам не уникнути скандалів щодо роботи арбітрів.

ФФУ звинуватили у виведенні 1 мільйона доларів через офшори – Павелко вже прокоментував інформацію

Хоча це не пряма функція ФФУ, а більше завдання Прем'єр-ліги. Але сьогодні є кілька шляхів вирішення цього питання. Можна навантажити клуби, щоб вони були зобов'язані обладнати свої стадіони централізованою системою, яка дуже дорога. Багато країн прийняли таку систему, але для наших клубів сьогодні це буде нелегко і невчасно.

Але є ще, назвемо так, "локальна" система, яка має свої плюси. Ми провели відповідні переговори з ФІФА та УЄФА. Ми можемо почати тестувати та вводити в наш чемпіонат, за невеликі кошти, цю систему. І ФФУ візьме на себе таке навантаження, для одного локального блоку, який буде приїжджати на один матч туру в день та забезпечувати підготовку арбітрів, тестувати помічників арбітрів, які будуть працювати в цій системі.

Павелко: Григорій Суркіс ніде не казав про бажання далі працювати в УЄФА

І наш комітет зобов'язаний на зимовий період, до початку весняної частини чемпіонату підготувати перші матчі в тестовому режимі.

А якщо наші арбітри не будуть працювати в рамках цієї системи, то існує небезпека ізоляції наших арбітрів щодо залучення їх на міжнародні матчі.

Тому завдання федерації допомогти Прем'єр-ліги зробити перші кроки, а потім передати в управління УПЛ, яка вже буде вирішувати, чи робити більше таких станцій, чи покривати всі матчі чемпіонату", – сказав він під час зустрічі з журналістами в п'ятницю.

VAR буде введений в Лізі чемпіонів з сезону 2019/20