Луческу зізнався, коли може завершити тренерську кар'єру

Екс-тренер Шахтаря Мірча Луческу розповів, що може незабаром закінчити тренерську діяльність.

"Зараз може статися все, що завгодно. В кінці сезону я можу очолити якийсь клуб. Можливо, закінчу кар'єру. Я не виключаю жоден з варіантів наразі", – передає слова 73-річного фахівця Sabah Spor.

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Попереднім місцем роботи Мірчі була збірна Туреччини, яку він покинув у середині лютого. Екс-асистент Луческу в Шахтарі та Зеніті Олександр Спірідон розповів, що не виключає можливості повернення румуна в Україну.

До слова, Луческу впродовж 12-ти років працював із донецьким Шахтарем і здобув 22 трофеї, серед яких 8 чемпіонських титулів і Кубок УЄФА в сезоні 2008/09.

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