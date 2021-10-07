Колишній футболіст Михайло Кополовець розповів про найбільші преміальні у своїй кар'єрі, які отримував за один матч.

"30 тисяч доларів ми отримали за київське Динамо. Тоді Карпати виграли 2:1 у Львові.

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Вже на наступний день гроші чартером прилетіли з Донецька. Ділили їх я, Артем Федецький і Андрій Тлумак. Я кажу: "Пацани, давайте ми тут поділимо, там вони ще встигнуть заробити" (сміється). Жартував, звичайно", – зізнався Кополовець в ефірі YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Нагадаємо, Михайло завершив кар'єру футболіста у квітні цього року. Півзахисник пограв за Закарпаття, Карпати, Говерлу, Белшину, Айнхайт і Минай.

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