Бывший футболист Михаил Кополовец рассказал о самых крупных премиальных в своей карьере, которые получал за один матч.

"30 тысяч долларов мы получили за киевское Динамо. Тогда Карпаты выиграли 2:1 во Львове.

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Уже на следующий день деньги чартером прилетели из Донецка. Делили их я, Артем Федецкий и Андрей Тлумак. Я говорю: "Пацаны, давайте мы здесь поделим, там они еще успеют заработать" (смеется). Шутил, конечно", – признался Кополовец в эфире YouTube-канала ОТДУШИВДУШУ.

Напомним, Михаил завершил карьеру футболиста в апреле этого года. Полузащитник поиграл за Закарпатье, Карпаты, Говерлу, Белшину, Айнхайт и Минай.

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