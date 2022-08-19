В таборі луганців наразі перебуває екс-форвард Леванте, Сарагоси та Цюріха Рафаель Двамена, повідомляє zaryalg.com.

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Зазначається, що ганець вже встиг провести один матч на тренувальних зборах та відзначився забитим м'ячем. Цікаво, що 3 серпня він став гравцем швейцарського Олд Бойз (другий дивізіон чемпіонату Швейцарії).

За свою кар'єру Двамена встиг пограти за Ред Булл Гана, австрійські Ліферінг, Люстенау та Блау Вайсс Лінц, швейцарський Цюріх, іспанські Леванте, Сарагосу і данський Вайле. У жовтні 2021 року Двамена пережив зупинку серця. Від смерті його врятував дефібрилятор.

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