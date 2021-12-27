"За час моєї роботи було два складні роки. Це 2014-й, коли відбулися ті події на Донбасі, ми покинули рідне місто. І 2020-й, який не схожий ні на один рік в сучасній історії не тільки нашої країни, а й усього світу.

"Кайоде Фонсеці подобався, а Каштру якось не перейнявся цим гравцем": Палкін розповів про футболістів Шахтаря в оренді

Рік був складним. Ти щоранку встаєш і не знаєш, хто цього тижня буде у тебе в складі грати. За великим рахунком ми займалися закриванням дірок. Але при цьому розуміли, що потрібно досягати результату і йти далі.

Це був рік втрат. Пішов з життя Сергій Ателькін, який був легендарним футболістом, довгий час працював скаутом у нас. Він був відкритою, порядною, чесною людиною. Це був рік розчарувань. Розчарувань у людських відносинах. Це стосовно Луческу і його рішення очолити нашого головного конкурента.

Але цей рік приніс і чимало позитиву. Це був рік відкриттів. Відкрилися наші молоді футболісти – Трубін, Корнієнко, Вітао. Зміцніли ті хлопці, які тільки почали процес. Для нас це великий плюс і крок вперед.

Це був рік досягнень, тому що ми виграли чемпіонат з рекордним відривом від другого місця, дійшли до півфіналу Ліги Європи. У цьому сезоні вийшли з групи смерті Ліги чемпіонів. Складний рік, який приніс багато розчарувань, але й дав свої плюси", – сказав Палкін в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Із Шахтаря – на вихід: Коноплянка і ще 4 гравці збірної України ризикують стати жертвами великої чистки