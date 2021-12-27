"За время моей работы было два сложных года. Это 2014-й, когда произошли те события на Донбассе, мы покинули родной город. И 2020-й, который не похож ни на один год в современной истории не только нашей страны, но и всего мира.

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Год был сложным. Ты каждое утро встаешь и не знаешь, кто на этой неделе будет у тебя в составе играть. По большому счету мы занимались закрытием дыр. Но при этом понимали, что нужно добиваться результата и идти дальше.

Это был год потерь. Ушел из жизни Сергей Ателькин, который был легендарным футболистом, долгое время работал скаутом у нас. Он был открытым, порядочным, честным человеком. Это был год разочарований. Разочарований в человеческих отношениях. Это относительно Луческу и его решения возглавить нашего главного конкурента.

Но этот год принес и немало позитива. Это был год открытий. Открылись наши молодые футболисты – Трубин, Корниенко, Витао. Окрепли те ребята, которые только начали процесс. Для нас это большой плюс и шаг вперед.

Это был год достижений, потому что мы выиграли чемпионат с рекордным отрывом от второго места, дошли до полуфинала Лиги Европы. В этом сезоне вышли из группы смерти Лиги чемпионов. Сложный год, который принес много разочарований, но и дал свои плюсы", – сказал Палкин в интервью клубному YouTube-каналу.

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