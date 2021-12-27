"Щодо Очеретька. Йому 17 років і в першу команду зараз немає сенсу. Ми віддали його в оренду Маріуполю і він там один з найкращих. Хлопець показує зрілий футбол, його чекає велике майбутнє. Пройде півроку чи скільки там – і він повернеться в Шахтар. Я впевнений, що він буде грати тут. Однозначно приєднається до Шахтаря, але тут питання часу.

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Якщо говорити про Кайоде, то він був у нас в оренді. Тоді тренером був Фонсека, і він йому подобався. Ми викупили контракт Кайоде, але місця в основі не було, а йому потрібно було грати. Каштру якось не перейнявся цим гравцем. Ситуація така, що Кайоде в оренді, грає і забиває в єврокубках. Що далі – подивимося.

Артем Бондаренко в Маріуполі. Він подобався Каштру, працював з першою командою. Але зараз той рівень, коли йому потрібно грати. Можна сидіти на лавці, але навіщо, якщо можна піти в оренду? Це нормальна ситуація", – сказав Палкін в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, півзахисники Олег Очеретько та Артем Бондаренко захищають кольори Маріуполя, а нігерійський форвард Оларенважу Кайоде виступає у турецькій Суперлізі за Сівасспор.

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