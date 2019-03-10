200 матчів Ювентуса на новому стадіоні: майже 80% вінрейту, Дибала – найкращий бомбардир

Туринський клуб провів 200 матчів на Ювентус Стедіум – вражаюча статистика.

У п'ятницю Ювентус розгромив Удінезе в 27 турі Серії А. Цей матч став 200-м для "б'янконері" на новій домашній арені Ювентус Стедіум. Вперше туринці прийняли там суперника на початку сезону-2011/12. Відкриття стадіону припало на початок сучасної золотої епохи клубу – відтоді "стара синьора" завоювала 15 трофеїв і 7 років поспіль незмінно виграє Серію А.

Відповідно, статистика Ювентуса на цій арені виглядає фантастично – 79,5% виграшів: 159 перемог, 32 нічиї та 9 поразок. Кількість забитих голів майже в 4 рази перевищує кількість пропущених – 428 на 112. Понад половину всіх поєдинків завершилися для господарів з "сухими" воротами.

Найбільше матчів на Ювентус Стедіум провів Леонардо Бонуччі – 151. Він захищав чорно-білі кольори протягом цього періоду з річною перервою на вояж в Мілан. Бонуччі здобув і найбільше перемог (110), а недалеко від нього відстав вічний партнер по захисту Джорджо К'єлліні (109). Лідер за "клін шитами", звичайно, легенда клубу Джанлуїджі Буффон – 76.

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Найкращим борбардиром арени є Пауло Дибала – 47 м'ячів. Другий за голами Артуро Відаль (30), а доповнюють трійку Карлос Тевес і Гонсало Ігуаїн (по 28), які вже не виступають за Ювентус. Топ-3 за асистами також складають колишні гравці команди: Клаудіо Маркізіо – 24, Андреа Пірло – 23, Артуро Відаль – 19.