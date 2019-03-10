200 матчей Ювентуса на новом стадионе: почти 80% винрейта, Дибала – лучший бомбардир

Туринский клуб провел 200 матчей на Ювентус Стэдиум – впечатляющая статистика.

В пятницу Ювентус разгромил Удинезе в 27 туре Серии А. Этот матч стал 200-м для "бьянконери" на новой домашней арене Ювентус Стэдиум. Впервые туринцы приняли там соперника в начале сезона-2011/12. Открытие стадиона пришлось на начало современной золотой эпохи клуба – с тех пор "старая синьора" завоевала 15 трофеев и 7 лет подряд неизменно выигрывает Серию А.

Соответственно, статистика Ювентуса на этой арене выглядит фантастически – 79,5% выигрышей: 159 побед, 32 ничьих и 9 поражений. Количество забитых голов почти в 4 раза превышает количество пропущенных – 428 на 112. Больше половины всех поединков завершились для хозяев с "сухими" воротами.

Больше всего матчей на Ювентус Стэдиум провел Леонардо Бонуччи – 151. Он защищал черно-белые цвета в течение этого периода с годовым перерывом на вояж в Милан. Бонуччи завоевал и больше всего побед (110), а недалеко от него отстал вечный партнер по защите Джорджо Кьеллини (109). Лидер по "клин шитам", конечно, легенда клуба Джанлуиджи Буффон – 76.

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Лучшим борбардиром арены является Пауло Дибала – 47 мячей. Второй по голам Артуро Видаль (30), а дополняют тройку Карлос Тевес и Гонсало Игуаин (по 28), которые уже не выступают за Ювентус. Топ-3 по ассистам также составляют бывшие игроки команды: Клаудио Маркизио – 24, Андреа Пирло – 23, Артуро Видаль – 19.